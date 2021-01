Poupa Tempo RJ retoma atendimento Divulgação

Rio - As unidades do Poupa Tempo RJ voltam a funcionar nesta quinta-feira. Os postos de Duque de Caxias, Bangu e São João de Meriti retomam a atividade normal, com atendimentos para serviços do Detran-RJ, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, do Procon, do Riocard e de todos os demais parceiros. Os documentos emitidos até o fechamento, em 22 de dezembro de 2020, serão entregues nas unidades em que o cidadão fez a solicitação.



O agendamento para os serviços do Detran.RJ nas unidades do Poupa Tempo será aberto nesta terça-feira, pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.



Já os agendamentos para os serviços da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e do Procon, também em unidades do Poupa Tempo, estarão disponíveis pelos seguintes canais:





- Procon - telefones para agendamento (21) 98596-4638/ (21) 98596-5723



- E-mail:



- WhatsApp – (21) 99374-1505 (exclusivo para agendamento) - CTPS - saaweb.mte.gov.br - Procon - telefones para agendamento (21) 98596-4638/ (21) 98596-5723- E-mail: [email protected] - coloque no assunto a palavra AGENDAMENTO- WhatsApp – (21) 99374-1505 (exclusivo para agendamento)

Documentação emitida



A documentação do Detran que foi emitida nas unidades de Bangu, São João de Meriti e Caxias até o dia 22 de dezembro está sendo entregue nos postos do órgão no West Shopping (Campo Grande), em Vilar dos Teles e em Magé, respectivamente, sem necessidade de agendamento prévio. Essas entregas serão realizadas nestes postos até esta quarta-feira (20/01), sendo que o posto de Campo Grande estará fechado no dia 20 por ser feriado na cidade do Rio. A partir de quinta-feira (21/01), as retiradas de documentos voltam a ser realizadas nas unidades do Poupa Tempo de origem (Bangu Shopping, Grande Rio Shopping e Caxias Shopping).



Os documentos do Detran.RJ emitidos no Poupa Tempo de São João de Meriti foram direcionados à unidade de Vilar dos Teles (Rua Aldenor Ribeiro de Matos 175 – Shopping dos Jeans). Os usuários que fizeram habilitação ou identidade no Poupa Tempo de Caxias, podem retirá-los até dia 20 no posto de Magé (Avenida Simão da Motta 369, Centro). E quem fez o pedido no Poupa Tempo de Bangu deve ir hoje ao posto de Campo Grande (West Shopping – Estrada do Mendanha 555, loja 3, G2).



As carteiras de trabalho emitidas em Bangu podem ser retiradas no Sine de Campo Grande (West Shopping – Estrada do Mendanha, 555, loja 285, 2º piso). Já as solicitadas em São João de Meriti poderão ser retiradas no Sine de Caxias (Rua Frei Fidelis s/n, Centro. O Poupa Tempo de Caxias não emite carteira de trabalho.



A partir do dia 21/01, toda a documentação emitida pelo Poupa Tempo RJ volta a ser entregue nas três unidades de origem: Bangu, São João de Meriti e Duque de Caxias.

Serviço



Até o dia 20 de janeiro



Retirada de documentação emitida



Carteiras de Trabalho



Poupa Tempo de Bangu – entregues no Sine de Campo Grande (West Shopping – Estrada do Mendanha 555, loja 285, 2º piso). A partir das 10h.



Poupa Tempo de São João de Meriti - retiradas no Sine de Caxias (Rua Frei Fidelis s/n, Centro). A partir das 10h.



Habilitação e Identidade



Poupa Tempo de Bangu – retirada no posto de Campo Grande (West Shopping – Estrada do Mendanha 555, loja 3, G2). Das 10h às 19h. A Unidade de Campo Grande estará fechada no dia 20 por conta do feriado na cidade do Rio.



Poupa Tempo de São João de Meriti – entrega na unidade de Vilar dos Teles (Rua Aldenor Ribeiro de Matos 175 – Shopping dos Jeans). Das 8 às 17h.



Poupa Tempo de Caxias – retirada no posto de Magé (Avenida Simão da Motta 369, Centro). Das 8h às 17h.



A partir do dia 21 de janeiro



Retirada de documentação emitida



Carteiras de Trabalho



Habilitação e Identidade



Nas unidades do Poupa Tempo RJ em que foram feitas as solicitações