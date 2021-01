Polícia realiza operação contra tráfico de drogas em comunidade de Cabo Frio Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 10:01 | Atualizado 19/01/2021 11:32

fotogaleria Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil deflagraram, nesta terça-feira, a terceira fase da Operação Reza Vela, batizada como Forças-Pol, para cumprir dez mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisão contra criminosos que dominam o tráfico de drogas na Favela do Lixo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Até o momento, cinco pessoas foram presas.

Foram expedidos também mandados de busca e apreensão de armas, drogas, munições, anotações do tráfico, objetos ligados ao tráfico de drogas, celulares, tablets, notebooks, com quebra de sigilo de dados, joias, relógios sem comprovação de origem ilícita e quantia em dinheiro cuja posse não seja justificada, nos imóveis indicados como residências dos denunciados e nas celas ocupadas pelos denunciados presos.

De acordo com o MPRJ, as investigações também têm base em diversas intercepções telefônicas autorizadas, que permitem compreender a natureza das atividades criminosas, bem como a estrutura da organização. Segundo o órgão, a quadrilha empregava em sua atuação violência e grave ameaça contra grupos rivais de bairros em que o tráfico de drogas era exercido por outra facção criminosa, bem como contra agentes da Lei, inclusive com emprego de arma de fogo como meio de intimidação coletiva e prática de correlatos crimes de homicídios tentados e consumados.

Segundo agentes da 126ª DP (Cabo Frio), a ação, que conta com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, também tem como objetivo mapear a área para restabelecimento de conexões de TV a cabo e de internet de empresas que foram impedidas por traficantes de fazer o serviço na localidade.