Rio de Janeiro 18/01/2021 - Terezinha da coiceição após ser vacinada contra o Covid 19 no Estado do Rio de Janeiro nos pés do Cristo Redentor. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 19/01/2021 10:17 | Atualizado 19/01/2021 10:52

Rio - Nada mais carioca do que ter como primeira vacinada uma idosa apaixonada por samba. Dona Terezinha da Conceição, de 80 anos, foi imunizada na tarde de segunda-feira (18), em cerimônia no Cristo Redentor. Assim que as emissoras de televisão focalizaram a senhorinha sentada, os foliões logo a reconheceram: é que ela foi baiana da Estácio de Sá por anos, além de ter desfilado por várias outras escolas de samba, como o Salgueiro.

Terezinha morava no Santo Cristo, região portuária do Rio, até 2015, quando a Defesa Civil interditou sua casa. Desde então, passou a morar no Abrigo Estadual Cristo Redentor, em Bonsucesso. Antes da pandemia, a idosa, solteira e sem filhos, tinha como programa preferido as idas à quadra da Estácio de Sá. Ao receber a notícia de que seria a primeira vacinada do estado, Terezinha celebrou a imunização e, claro, a possibilidade de dar uma voltinha até o Corcovado, depois de meses em isolamento.

Terezinha é a segunda baiana da primeira fileira. Crédito: Dayse King FOTO GENTILMENTE CEDIDA POR DAYSE KING

"Que bom ser escolhida para ser a primeira a receber a vacina no meu Estado. Fico muito feliz, até porque vou sair um pouco para um passeio. Com todo cuidado do mundo e seguindo rigorosamente as medidas sanitárias. Não consigo ficar muito tempo parada, estou doida para voltar a trabalhar", comentou a idosa. Terezinha é a única idosa do Abrigo Cristo Redentor a fazer parte do projeto municipal 'Agente Experiente', onde idosos preenchem o tempo ocioso com atividades diversas.

"Me senti uma pessoa de muita sorte ao ser escolhida para ser a primeira a tomar a vacina aqui no Rio de Janeiro. Vou me cuidar. Esperar a segunda dose pra depois passear por ai. De máscara, é claro", completou.

Bruno Dauaire, secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, comemorou a escolha. "Foi um prestígio muito grande ter a dona Terezinha, que é acolhida do Abrigo Estadual Cristo Redentor, abrindo essa vacinação tão importante para o Rio de Janeiro. Ela que tem muita saúde e uma enorme vontade enorme de viver. Ela foi nossa rainha”.

Quadras de escolas de samba, como a da própria Estácio de Sá e da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste, funcionarão como postos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, a cidade terá 450 pontos, entre clínicas da família, centros municipais de saúde e outros locais.