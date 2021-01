Rio de Janeiro

Vacinas chegam à cidade do Rio de Janeiro

Estava marcada para as 14h, a vacinação contra a covid-19 para os profissionais do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, Zona Norte do Rio. A unidade é referência no tratamento para o coronavírus

Publicado 19/01/2021 14:23 | Atualizado há 1 hora