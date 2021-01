Por Bruna Fernandes

Publicado 21/01/2021 00:00

Segundo dados da Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC), apenas em 2018, o número de pessoas atingidas pela calvície alcançou 42 milhões. Apesar do senso comum, não foram apenas pessoas mais velhas que foram acometidas pela condição, jovens com idades entre 20 e 25 anos representam 25% dos dados relacionados à queda, geralmente estimulada por problemas emocionais e genéticos.

Os shampoos comuns têm apenas uma finalidade: higienizar o couro cabelo. Porém, há aqueles que tratam não apenas da higiene, mas da saúde. São os chamados dermocosméticos, produtos clinicamente testados que podem trazer resultados efetivos para a alopécia androgenética ou calvície — condição dermatológica que atinge homens e mulheres.

A cientista especializada em Cosmetologia Avançada Dra. Jackeline Alecrim explica que a alopecia se caracteriza pela perda de cabelos, mas não necessariamente apenas quando há queda. Há casos onde ocorre o afinamento do fio, portanto, tratar o folículo capilar pode ter resultados rápidos e visíveis.

Segundo a expert em desenvolvimento de produtos a partir de ingredientes naturais, há fórmulas de uso tópico capazes de melhorar fisiologicamente o funcionamento dos folículos pilosos, inibindo a queda e estimulando o surgimento de novos fios, além de melhorar a qualidade dos fios.

"Estudos demonstram que ativos veiculados através de shampoos cientificamente desenvolvidos e englobados na classe de dermocosméticos apresentaram efeitos benéficos em pacientes acometidos por esta condição. Essa possibilidade representa um avanço importante no tratamento, já que aumenta o leque de opções de coadjuvantes para combater a queda de cabelo", afirma a pesquisadora.

Como o shampoo age?

Em suas pesquisas, Jackeline Alecrim desenvolve estudos sobre ativos naturalmente presentes no extrato biotecnológico do café e sobre a cafeína, molécula que apresenta alta bioafinidade pela via folicular e que penetra facilmente nos folículos pilosos tendo a capacidade de inibir substâncias como a diidrotestosterona (DHT) diretamente envolvida em quadros de calvície masculina e feminina.

E os tônicos?

Os tônicos capilares não entram nesta explicação segundo a cientista. Além de terem dificuldade para romper as barreiras formadas pelo sebo, nem sempre são bem espalhados pelo couro cabeludo, além de conter substâncias como álcool, que resseca os fios e é vasoconstritor, o que dificulta a absorção. Portanto, é crucial prestar atenção na fórmula.