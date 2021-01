Veículo flagrado na Avenida Brasil Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 17:19 | Atualizado 19/01/2021 17:20

Rio - Um carro foi flagrado tentando passar por uma passarela na Avenida Brasil. A cena, no mínimo inusitada, aconteceu nesta terça-feira e foi compartilhada por motoristas que passavam pela via. Confira:

Procurada, a Guarda Municipal informou que o motorista cometeu infração gravíssima. No entanto, não houve flagrante. Veja a nota na íntegra:

"A Guarda Municipal informa que a passarela é local destinado para a circulação de pedestre e o motorista, além de colocar as pessoas em risco, cometeu uma infração gravíssima, conforme artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503). Se flagrado pelo agente de trânsito, o infrator sofreria penalidade de multa, sendo agravada três vezes, chegando ao valor total de R$ 880,41 reais e a perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A Guarda Municipal está monitorando o local e espera que essa infração gravíssima não se repita e o condutor respeite as normas de trânsito".