Izamara Barbosa, 59 de anos, técnica em enfermagem no Hospital Ronaldo Gazolla Aline Cavalcante / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 19/01/2021 17:15 | Atualizado 19/01/2021 17:57

Rio - Na tarde desta terça-feira iniciou-se de fato a vacinação na cidade do Rio de Janeiro. Com duas horas de atraso, profissionais do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, começaram a ser imunizados contra a covid-19. No primeiro hospital da cidade a receber a CoronaVac, serão vacinados 2.640 profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. A previsão é de que cerca de 100 mil trabalhadores da Saúde sejam imunizados até sexta-feira (22).

"Queremos finalizar o processo o mais rápido possível, a previsão é de que até sexta-feira todos desse primeiro grupo sejam vacinados. Nesse primeiro momento a prioridade é vacinar profissionais da Saúde que estão na linha direta da covid. Amanhã nossas equipes vão percorrer locais de longa permanência para idosos, alguns já começaram a vacinação hoje. Serão em torno de 9 a 10 mil idosos e funcionários desses locais", afirmou Nadia Greffe, coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

Publicidade

A vacinação dos funcionários Ronaldo Gazolla acontecerá na unidade, nos horários de trabalho.

"A expectativa está muito grande, a equipe está muito feliz. Estamos fazendo a vacinação por escalonamento imediato. Vamos fazer por turnos de trabalho, nos períodos diurnos e noturnos", explicou o diretor do hospital, Roberto Rangel.

Publicidade

A saída das vacinas de Niterói teve atraso e as doses chegaram na Central de Logística da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em Jacarepaguá, mais tarde do que estava previsto, o que causou atraso na vacinação dos profissionais de saúde.

"Houve atraso por um imprevistos logísticos, mas o mais importante é que já temos as doses na nossa central Municipal e a distribuição começou hoje e as nossas unidades já começaram a ser abastecidas. Vai ser uma vacinação de desempenho rápido e contínuo", disse Nadia.

Publicidade

Primeiros vacinados no Ronaldo Gazolla

A técnica de enfermagem do Ronaldo Gazolla, Izamara Ribeiro Barbosa, 59, foi a primeira a ser vacinada na tarde desta terça-feira. Ela relatou que se sente vitoriosa em ser uma das primeiras a ser imunizada.

Publicidade

"Me sinto muito feliz e contente de ser uma funcionária do Ronaldo Gazolla e receber uma das primeiras doses. Era uma expectativa muito grande pela luta que travamos neste hospital".

Técnica de enfermagem do Hospital Ronaldo Gazolla, Izamara Barbosa, de 59 anos, é vacinada na unidade de saúde. #ODia #Vacina #Pandemia



Crédito: Aline Cavalcante / Agência O Dia pic.twitter.com/rL7x9AjMDM — Jornal O Dia (@jornalodia) January 19, 2021

Publicidade

Izamara ainda pediu para que a população confie na ciência e não tenham medo da vacina.

"É uma vitória. Percam esse medo, é necessário, é importante. Não se esqueça que a ciência lutou até agora para que isso acontecesse".

Publicidade

"Vivi uma emoção dupla. Foi a primeira vez que fui no Cristo e fui a primeira a ser vacinada".

Publicidade

Moradora da Pavuna, Dulcinéia contou que seguirá com os mesmos cuidados de antes.

" Não é porque eu tomei a vacina que eu vou relaxar. Vou continuar me cuidando, até porque ainda tem a segunda dose e mesmo assim a gente ainda pode levar o vírus para casa na roupa".