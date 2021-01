Por Bruna Fernandes

Publicado 21/01/2021 00:00

A atriz Livia Inhudes espera ansiosamente pelo final da trama Salve-se quem puder, seu primeiro trabalho na TV Globo, ainda sem data para voltar ao ar. Por conta do trabalho com a novela a atriz mudou-se de Guarulhos para o Rio. Muito família, Livia trouxe na bagagem, seu avô, para morar com ela, no Rio.

Nesses tempos de pandemia foram várias idas e vindas para São Paulo. Durante o tempo que esteve com os pais em Guarulhos, a atriz pode acompanhar de perto seu primeiro trabalho na TV, que a fez ser conhecida do grande público, com a personagem Vivi, de Chiquitas.

Digital Influencer com conta no Instagram que contabiliza 6,9M de seguidores e com mais de 2,32 milhões de assinantes no seu canal do Youtube, Lívia criou o Papo de Segunda, Live no Instagram, que aconteceram todas as segundas por alguns meses na pandemia. Com convidados ecléticos, a ideia era que cada um contribuísse com um conteúdo artístico e que, dessa forma, ajudassem seu público a manter-se com a saúde mental em dia num momento tão conturbado. Passaram por lá nomes como os atores Murilo Rosa, Rainer Cadete, Barbara Sut e Raony Phillips, o diretor Fred Mayrink, o autor Daniel Ortiz e muitos outros.

