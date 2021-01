Técnica de enfermagem será a primeira a receber a vacina contra a covid-19 em Nova Iguaçu Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 21:45

Rio - A Prefeitura de Nova Iguaçu começa, nesta quarta-feira (20), a vacinação contra a Covid-19. Às 8h, o Hospital Geral de Nova Iguaçu inicia a imunização de seus profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus, em CTI e emergência. Também serão vacinados idosos residentes em instituições de longa permanência e maiores de 18 anos portadores de deficiência atendidos em Residências Inclusivas. O secretário municipal de Saúde Manoel Barreto recebeu as doses , que chegaram às 16h.



Nova Iguaçu recebeu até o momento 7.465 das 14.930 doses da vacina CoronaVac do Governo do Estado. A estrutura da rede de saúde municipal está preparada para realizar a imunização e vai seguir os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.



Grupos prioritários para vacinação na primeira fase: trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, idosos a partir dos 75 anos, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência e maiores de 18 anos portadores de deficiência atendidos em Residências Inclusivas.



A primeira pessoa a ser vacinada em Nova Iguaçu será a técnica de enfermagem Angela Maria Mesquita Magalhães, de 55 anos, que há 24 trabalha no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Com passagem por quase todos os setores da emergência da unidade, Angela está atuando exclusivamente na linha de frente do combate ao coronavírus desde o início da pandemia.



"Fazer parte do primeiro grupo que vai receber a vacina significa muito para quem trabalha diretamente no combate à Covid-19, pois nos dedicamos intensamente para vencer essa pandemia", afirma Angela, que vibrou ao receber a notícia de que seria a primeira pessoa a ser vacinada na cidade.