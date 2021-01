Hospital Municipal Albert Schweitzer Severino Silva

Rio - Dois suspeitos morreram, na madrugada desta quarta-feira, após uma troca de tiros com policiais militares, na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a polícia, agentes do 14º BPM (Bangu) estavam em patrulhamento na região, e ao tentarem realizar uma abordagem a um grupo de homens armados, foram "atacados" e houve confronto.

Ainda segundo a corporação, três homens foram baleados no confronto. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas dois deles não resistiram aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde do terceiro.

Na ação, um fuzil, duas pistolas e munições foram apreendidos.