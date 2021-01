Vacinas chegaram acondicionadas em isopores e levadas imediatamente para os refrigeradores Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 14:00 | Atualizado 20/01/2021 14:27

Rio - A Baixada Fluminense deu início, nesta quarta-feira, à vacinação contra a covid-19 em mais sete cidades. Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Seropédica, Queimados, Japeri e Guapimirim já começaram o processo de imunização da população.

Outras cinco cidades da Baixada vacinaram na terça: Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti e Itaguaí.

Nessa primeira etapa, as doses que chegaram, por vias área ou terrestre, para vacinar 244.160 pessoas que integram o grupo prioritário de risco, correspondem à metade do total previsto pela Secretaria Estadual de Saúde. A segunda fase está prevista para começar daqui a 21 dias.

Confira o panorama de vacinação de cada uma das sete cidades:



Nova Iguaçu recebeu 7.465 das 14.930 doses da vacina CoronaVac do Governo do Estado. Às 8h, o Hospital Geral de Nova Iguaçu iniciou a imunização de seus profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus, em CTI e emergência. Também serão vacinados idosos residentes em instituições de longa permanência e maiores de 18 anos portadores de deficiência atendidos em Residências Inclusivas. A primeira pessoa a ser vacinada foi a técnica de enfermagem Angela Maria Mesquita Magalhães, de 55 anos, que há 24 trabalha no HGNI.

Nilópolis recebeu 5.645 doses. recebeu 5.645 doses. O ex-combatente da Segunda Guerra Mundial João Amaro dos Santos, de 95 anos, foi a primeira pessoa vacinada no município . De acordo com a secretaria municipal de saúde, até o fim da semana, os 12 postos de saúde da cidade estarão preparados para a imunização.

Em Mesquita foram entregues 1.660 doses. A vacina será aplicada nas Clínicas da Família Jacutinga e São José, das 8h às 17h.

O município de Seropédica recebeu 750 doses. A imunização começou às 8h, na frente da prefeitura.

Foram entregues ao município de Queimados 2.660 doses. A vacinação começou às 10h, no ginásio da E.M. Metodista.

Japeri recebeu 1.715 doses. A vacinação começou hàs 9h, no posto de saúde do bairro Mucajá. A previsão é aplicar 400 doses por dia. De acordo com a secretaria, dois postos de saúde fixos serão mobilizados para a campanha: a Unidade Mista de Engenheiro Pedreira e o Posto de Saúde de Japeri.

Em Guapimirim foram entregues 1.200 doses. As vacinas vão ser aplicadas em 11 locais, sendo nove unidades de saúde e 2 pontos volantes (drive-thru e praça no Centro da cidade).

O Governo do Rio de Janeiro segue o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, que prevê a vacinação em quatro fases prioritárias. Nesta primeira etapa serão vacinados trabalhadores da linha de frente da saúde, idosos residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas com deficiência a partir de 18 anos de idade, moradores de Residências Inclusivas (institucionalizadas) e população indígena vivendo em terras indígenas.

As vacinas para a segunda dose, incluindo a reserva técnica, ficarão sob gerência da Secretaria de Estado de Saúde, na Coordenadoria Geral de Armazenagem (CGA), para garantir que o esquema vacinal aconteça conforme o determinado pelo fabricante, 21 dias após aplicação da primeira dose.

Monitoramento pós-vacinação

A Secretaria de Estado de Saúde criou o Grupo Técnico de Investigação de Eventos Adversos Pós-vacinais para Covid-19. A comissão de especialistas da Subsecretaria de Vigilância em Saúde tem a missão de auxiliar os municípios para que façam a notificação de forma correta, seguindo os procedimentos operacionais dos eventos adversos pós-vacinais graves ou inusitados.

Os técnicos também vão assessorar as prefeituras na investigação dos casos, quando necessário. O objetivo é que os processos de notificação, investigação, acompanhamento e elucidação de possíveis eventos aconteçam com agilidade.

Seringas

O Governo do Estado encerrou, na segunda-feira, a entrega das 5,5 milhões de seringas para a campanha de vacinação contra a covid-19. O material foi enviado aos 92 municípios em três dias de entrega realizada pela Coordenação Geral de Armazenagem.