Rio - Começou hoje na cidade do Rio a vacinação contra a covid-19 de pessoas com deficiência a partir dos 18 anos. Foram 50 vacinados em cinco moradias assistidas pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Funcionários também receberam a primeira dose.

O primeiro a ser vacinado foi Alexandre dos Santos, de 49 anos, da casa Diogo Carneiro de Lima, em Campo Grande. Foram imunizados paraplégicos, tetraplégicos, deficientes intelectuais e pessoas com outras deficiências.



A secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, e o subsecretário Daniel Bove acompanharam a vacinação do lado de fora dos abrigos, seguindo os protocolos de segurança, segundo a assessoria de imprensa da pasta.