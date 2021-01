Em pichações, 'Jerry' ameaçava policiais Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 17:26 | Atualizado 20/01/2021 21:53

Rio - Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizaram, nesta quarta-feira (20), diligências no Jardim Miriambi, em São Gonçalo. Até o momento, além da prisão de um homem, que não teve seu nome revelado, uma arma e drogas foram apreendidas na operação. Um dos líderes do tráfico de drogas da comunidade, conhecido como 'Jerry', morreu em confronto com os agentes.

Segundo os policiais, o bandido assinava ameaças de morte a policiais em pichações de muros da região.



A ação faz parte das investigações da unidade em busca da elucidação de crimes de latrocínio (roubo seguido de morte), ocorridos entre a noite de domingo (17) e a madrugada de segunda-feira (18), nas cidades de São Gonçalo e de Niterói, que mataram Wendel Freitas Oliveira, de 33 anos, e Nilton Moraes Cerqueira, de 62.