20/01/2021

Rio - Agentes da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, Ozenildo José da Silva, de 40 anos, após Barbara Dias da Silva, de 20, ter procurado a polícia para informar que havia sido agredida por ele com uma barra de ferro e trancada em casa.



A jovem contou que teve um relacionamento de aproximadamente um ano com Ozenildo e que já estava separada dele há três meses. Barbara disse ainda que, durante a relação, e mesmo no período do término, foi perseguida e agredida na rua várias vezes, com pedaços de madeira, tendo inclusive sido forçada a praticar relações sexuais em certas ocasiões.



Barbara compareceu à delegacia e narrou que foi até uma localidade próxima de sua residência para pagar uma dívida, e no trajeto, foi abordada por Ozenildo, que estava escondido atrás de um carro. Ela afirmou que o o homem a agrediu com uma barra de ferro e a colocou dentro de seu veículo, levando-a para a casa dele, no Morro do Adeus, onde foi trancada em um barraco, com cadeado.



Ainda segundo a vítima, com a própria barra de ferro utilizada na agressão, Barbara conseguiu romper o cadeado e fugir do local para fazer a denúncia.



Já sob os cuidados policiais, a moça deu detalhes à equipe, informando que seu ex-companheiro era pedreiro e estaria trabalhando em uma obra próxima, na comunidade. Desta forma, os agentes se organizaram e foram até o local, onde Ozenildo foi identificado e preso, sendo conduzido até à unidade mais próxima.



O exame de corpo de delito de lesão corporal da vítima confirmou a existência das agressões alegadas, inclusive, compatíveis com a barra de ferro.



Ozenildo José da Silva já contava com duas passagens anteriores por crimes praticados na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi autuado em flagrante pelas práticas de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e cárcere privado.