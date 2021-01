Unidade do Gaeco Divulgação MPF/ João Américo

Publicado 20/01/2021 21:55

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) passará a contar, nas próximas semanas, com o sexto Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Nessa terça-feira (19), os membros da Procuradoria da República no Rio de Janeiro aprovaram a criação do grupo, que, entre outras funções, deverá auxiliar as investigações da força-tarefa no estado.



O número e os nomes dos integrantes serão definidos pela Procuradoria local, com abertura de inscrição para os interessados. Depois de aprovados na unidade, os nomes serão submetidos ao procurador-geral da República, Augusto Aras, para a publicação da portaria de designação. Os membros do Gaeco terão mandato de dois anos, prorrogáveis.



Já existem Gaecos federais em Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pará e Amazonas. Criados no âmbito do Ministério Público Federal por meio de resolução do Conselho Superior, em 2013, os Gaecos começaram a ser implantados no ano passado, na atual gestão da PGR.



Com o Gaeco do Rio de Janeiro, os trabalhos desenvolvidos pela força-tarefa terão continuidade e institucionalidade. A transição para a nova estrutura, de caráter permanente, deverá ocorrer em moldes semelhantes à realizada em Curitiba. Augusto Aras se comprometeu a apoiar as investigações em curso, com pessoal e estrutura, até o final de seu mandato, em setembro.