Rio - A Polícia Militar fez, na manhã desta quinta-feira, uma operação na Favela Kelson's, na Penha, Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, agentes do 16ºBPM (Olaria) fizeram cerco em acessos à comunidade devido a um veículo de carga que teria sido roubado e levado para a região.

Equipes vasculharam as vias de acesso e o caminhão foi localizado com a carga de produtos alimentícios intacta. O motorista também foi encontrado.

Segundo a corporação, ainda não há confirmação de confronto envolvendo as equipes no local e também não há prisões, apreensões ou relatos de possíveis feridos.