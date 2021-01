Embarcação com pescadores foi abordada pela Polícia Civil Divulgação

Rio - Agentes da Polícia Civil prenderam, na noite desta quarta-feira, 13 pessoas pela prática de crime ambiental em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. A delegacia de 81ª DP (Itaipu) foi ao local, acompanhados por agentes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) após denúncias de pesca ilegal.

De acordo com a distrital, por volta as 18h40, os agentes avistaram as embarcações Carlos Teles e Coliseu I iniciando as atividades de pesca em local proibido. Os policiais foram até o local onde os barcos se encontravam e anunciaram a fiscalização, uma vez que a localidade em questão configura uma Unidade de Conservação, com objetivo é a preservação da pesca tradicional dos pescadores da região.

Assim, as atividades de pesca foram interrompidas e as embarcações foram levadas ao cais de Jurujuba sendo os tripulantes presos em flagrante.