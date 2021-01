Por Yuri Eiras

Publicado 21/01/2021 11:44 | Atualizado 21/01/2021 12:17

Rio - Depois de meses arregaçando as mangas para estudar o coronavírus e suas consequências, o virologista Amílcar Tanuri, 62 anos, um dos maiores pesquisadores do Brasil, arregaçou as mangas, desta vez literalmente, para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. Amílcar, chefe do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, foi o primeiro vacinado da universidade federal, na manhã desta quinta-feira.

Ao ser imunizado com a primeira dose da Coronavac, o virologista fez o V da vitória - e da vacina - e foi aplaudido pelos funcionários da saúde. Ele recebeu a imunização por trabalhar diretamente no combate ao vírus e ser do grupo de risco."A sensação é de muita alegria. Primeiro, por receber a primeira vacina e também conclamando a população por tomar essa e outras vacinas. É uma contribuição que damos a nós mesmos e outras comunidades. O sentimento é de vitória da gente, do povo brasileiro. Espero que isso aconteça o mais rápido possível, que nós tenhamos mais doses", torce o virologista, antes de reforçar os pedidos à população."Continuem usando máscara, não aglomerando. Ze tiver qualquer sintoma, procure um diagnóstico e siga a orientação dos médicos", completou.Além dele, o estudante de Medicina Victor Akira, a enfermeira Jéssica dos Santos e o terceirizado da limpeza, Gabriel Francisco da Silva, também foram vacinados da UFRJ. Outros profissionais de saúde da universidade serão imunizados ao longo do dia. A previsão é que entre quinta e sexta-feira 380 pessoas sejam vacinadas, entre estudantes, pesquisadores, enfermeiros e profissionais da limpeza.Jéssica dos Santos, enfermeira do Hospital Universitário do Fundão, atua no tratamento intensivo dos pacientes de covid. "A sensação de vitória, de alegria, que esse é o primeiro passo de conseguir vencer o covid-19 que impactou a vida de todos. Estou desde março de 2020 atuando como enfermeira intensivista de covid e é um momento emocionante. Foram várias situações que precisamos nos capacitar. Perdemos colegas de trabalho, pacientes. Estou feliz por estar representando todos", comentou a profissional.Gabriel da Silva, servente de limpeza, se sentiu aliviado com a primeira dose da vacina. "No início da pandemia foi muito complicado para mim. Minha esposa tinha acabado de ganhar neném. Medo de levar o vírus para casa. Mas graças a Deus hoje estou aliviado por ter tomado essa vacina. Com fé, virá a segunda dose e vamos espantar esse vírus".