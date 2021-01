Equipe da Polícia Civil colheu depoimento da adolescente de 13 anos, violentada pelo pai Gilvan de Souza/Agencia O Dia

Publicado 21/01/2021 14:39 | Atualizado 21/01/2021 14:39

Rio - Agentes da 55ª DP (Queimados) prenderam, nesta quinta-feira (21), um homem que torturava a filha, de 13 anos. Segundo relato da garota, o pai obrigou ela a comer fezes, beber urina dentro do vaso sanitário e ainda cometia outras agressões.



A menina morava com a mãe e com acusado em uma casa alugada. De acordo com as investigações, a violência começou no fim do ano passado. A mãe da vítima pediu ajuda para a dona do imóvel e solicitou que tomasse conta da filha. A proprietária da casa foi buscar a roupa da adolescente e a encontrou suja de fezes.

Ela pediu socorro e disse que era impedida de tomar banho, trocar a roupa suja, escovar os dentes e até de comer, pois o agressor só oferecia feijão estragado. Ao ouvir o relato, a dona da residência alugada disse que não deixaria que o homem cometesse tais atrocidades e foi ameaçada. A Polícia Civil foi acionada, as investigações iniciaram e o suspeito foi preso.



Em depoimento, a vítima disse que, além de obrigá-la a comer fezes, o homem também enfiou um pedaço de mangueira no órgão genital dela, colocou um bicho de pelúcia no nariz para impedir que respirasse e rasgou sua roupa. Nesta ocasião, após dizer que estava com sede, o agressor abriu a boca dela, cuspiu e colocou seu rosto em uma poça de lama no quintal. De acordo com os agentes, a mãe da menina presenciou algumas agressões, mas teve medo de denunciar.