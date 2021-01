Detran-RJ reiniciará a oferta de serviços relacionados à segunda via de identidade Divulgação

Publicado 21/01/2021 16:36 | Atualizado 21/01/2021 16:36

Rio - A partir desta sexta-feira (22), o Detran-RJ voltará a realizar agendamento para o serviço de segunda via de identidade nas unidades do Rio Poupa Tempo. Serão disponibilizadas 1.500 vagas diariamente, distribuídas entre os postos de Bangu, na Zona Oeste da cidade, e nos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As unidades voltaram a funcionar nesta quinta-feira (21) apenas para entrega de documentos de identificação civil e habilitação emitidos até o fechamento das agências do Poupa Tempo, no dia 22 de dezembro de 2020.



O agendamento para os serviços do Detran-RJ nas unidades do Poupa Tempo poderá ser realizado pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. Os documentos já emitidos serão entregues nas unidades em que o cidadão fez a solicitação, sem necessidade de agendamento. Os postos funcionam das 8h às 17h.



Além dos serviços do Detran, nos locais, também é possível realizar procedimentos da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, do Procon, do Riocard e de todos os demais parceiros.