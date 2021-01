UFRJ inicia vacinação de profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. Ampola com a vacina contra a Covid-19 Daniel Castelo Branco

Por Yuri Eiras e Jessyca Damaso

Publicado 22/01/2021 09:47 | Atualizado 22/01/2021 15:19

Rio - Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil, através da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), instaurou inquérito para "apurar denúncias de tentativa de compra de vacinas e de profissionais de saúde sendo coagidos com violência a vacinar pessoas fora dos grupos prioritários". Um ofício foi encaminhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren/RJ) solicitando informações sobre a denúncia realizada pela presidente Lilian Behring. Até esta sexta, mais de 42 mil pessoas já haviam sido vacinadas no município.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) se reúne, nesta sexta-feira, com autoridades de saúde, após denúncias sobre irregularidades nas filas. Segundo o Coren, a reunião tem o objetivo de sensibilizar as autoridades para dar prioridade à enfermagem na imunização, uma vez que quem vacina deve ser protegido.

"Vale frisar que a enfermagem compõe 63,8% dos trabalhadores do setor saúde, maioria de profissionais da área, com cerca de 263.000 trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro", disse Lilian Behring. Na noite desta quinta-feira, o conselho se reuniu com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, mas até o momento não informaram o que ficou definido nesse encontro.

A Secretaria de Saúde disse que todas as pessoas vacinadas têm seus nomes e CPFs registrados. O órgão repreende qualquer tentativa de furar a fila de vacinação e tomará medidas rigorosas, caso seja comprovada alguma aplicação indevida fora dos grupos prioritários definidos para este primeiro momento.

Paes: 'tem malandro para tudo'

Durante a divulgação do mais novo boletim epidemiológico, onde mostrou que 100% das regiões da cidade estão em alto risco para o contágio da Covid-19, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, comentou as denúncias.

"A gente recebeu algumas denúncias de profissionais que teriam se vacinado e não estavam nos grupos. Estamos apurando", informou Soranz. Eduardo Paes completou dizendo que "tem malandro para tudo", se referindo aos possíveis 'fura-filas'.



"Como na vida tem malandro para tudo, infelizmente, é importante que as pessoas fiquem atentas. Os critérios estão claros, mas se as pessoas verem alguma irregularidade, fiscalizem, denunciem. Nossa determinação é vacinar os profissionais de saúde. Infelizmente, a gente sabe que sempre tem algum delinquente", disse o prefeito.

Prefeito Eduardo Paes participa da divulgação do terceiro Boletim Epidemiológico da Covid-19,no Centro de Operações Rio, na Cidade Nova. Na foto, Dir. Daniel Sorans, Secretário de Saúde do Município do Rio. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

As denúncias foram recebidas através da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, que está recebendo casos de possíveis irregularidades. A maioria dos casos relatos é de profissionais da própria área da Saúde. O canal 1746 da Prefeitura também pode receber essas denúncias.

Sobre o lote de vacinas da Oxford previstas para chegarem da Índia entre esta sexta-feira e o próximo sábado, Soranz não confirmou quantas das 2 milhões de doses serão alocadas no Rio. Segundo o secretário, as doses que ainda existem do primeiro lote da CoronaVac são suficientes para a imunização dos profissionais de saúde que ainda não receberam.



"A gente tem algumas comunicações com o Butantan e a Fiocruz, mas a gente prefere dar os dados só quando a gente tiver concretizado. É importante que a gente não gere dados divergentes. A gente tá trabalhando muito para que se tenha informações adequadas", comentou o secretário.



MPRJ vai fiscalizar vacinação prioritária contra Covid-19

Por meio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção ao Idoso da Capital, foi instaurado o procedimento para acompanhar a vacinação de idosos em abrigos, enquanto que, por meio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Pessoa com Deficiência da Capital, foi instaurado outro procedimento, este com o objetivo de monitorar o cumprimento da vacinação prioritária de deficientes.

As secretarias municipal e estadual de Saúde do Rio terão que fornecer informações, como o cronograma da vacinação e a lista de quem foi contemplado. Esses dados serão comparados aos fornecidos pelas instituições.

O MPRJ ressalta que, até o momento, não existe ampla disponibilidade da vacina no mercado mundial e que o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 reconhece que a aplicação deve ser focada na redução da morbidade e mortalidade pela doença, existindo a necessidade de se estabelecer grupos prioritários de vacinação.