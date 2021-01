Estabelecimento foi interditado por agentes da Polícia Civil Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 12:21 | Atualizado 22/01/2021 12:21

Rio - Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) fecharam, nesta quinta-feira (21), uma fábrica de balões, no bairro Trindade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. No local, foram apreendidas varetas, buchas, lanternas e grande quantidade de parafina (material inflamável utilizado para a fabricação de buchas para balões). Mãe e filho foram presos em flagrante. Eles não tiveram seus nomes divulgados.



De acordo com o titular da DAIRJ, delegado Adriano Marcelo Firmo França, a ação foi fruto de um desdobramento das investigações sobre a invasão de grupos de baloeiros no Aeroporto do Galeão, em julho do ano passado. Na ocasião, houve troca de tiros com cerca de 30 baloeiros e dois deles foram detidos quando tentavam resgatar um balão.



As investigações continuam e a Polícia Civil destaca que soltar balões causa risco ao meio ambiente e queimadas e, no caso de aeroportos, pode provocar acidentes aéreos.