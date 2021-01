Estação Nova Barra, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio Divulgação/BRT Rio

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 12:36 | Atualizado 22/01/2021 12:36

Rio - A Prefeitura do Rio e o BRT anunciaram que irão reabrir a estação Nova Barra, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital fluminense. Essa é a sétima estação que está sendo reativada desde o início do ano, após passar por pequenos reparos. As outras seis que voltaram a receber passageiros são Pinto Teles, no Campinho, Bosque Marapendi (Módulo Expresso), na Barra da Tijuca, Tanque, em Jacarepaguá, General Olímpio, em Santa Cruz, André Rocha e Aracy Cabral, ambas na Taquara.



As estações são entregues com nova pintura, iluminação interna com luminárias de LED e externa, com refletores, bilheteria reformada, vidros instalados e nova programação visual. A previsão da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) é de que a estação Praça do Bandolim, também na Taquara, retome o funcionamento até o dia 1° de fevereiro.



Atualmente, há 50 estações do BRT fechadas, a maioria por problemas de vandalismo e de segurança.