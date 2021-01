Por Bruna Fernandes

Publicado 25/01/2021 00:00

Quem deseja iniciar uma graduação este ano em Odontologia, Enfermagem ou Medicina Veterinária poderá desfrutar de uma série de aulas experimentais gratuitas, promovida pela Universidade Veiga de Almeida (UVA). A instituição vai realizar encontros virtuais abertos dos três novos cursos de graduação do campus da Barra da Tijuca, cujos mercados estão em expansão, apesar da pandemia.

A primeira aula será sobre Medicina Veterinária na pandemia da Covid-19, quarta-feira, às 19h30, com Paulo Abílio Varella Lisboa, mestre em Ciências Veterinárias. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há mais de 139 milhões de pets no Brasil, o que faz do país o segundo maior mercado desse segmento do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. De acordo levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), o setor movimentou cerca de R$ 40 bilhões em 2020, volume superior ao de 2019.

Na quinta-feira, às 19h30, será a vez da palestra Reabilitando Sorrisos e Mudando Vidas, do dentista Marcio Zacche, mestre em Ciências dos Materiais pela Coppe/UFRJ. O mercado de odontologia é um dos que mais crescem no país atualmente. Os números não deixam mentir: um em cada cinco cirurgiões de todo o mundo estão aqui. A remuneração também é atraente: um profissional recém-formado pode iniciar a carreira com um salário na faixa de R$ 4 mil.

A última aula aberta, de Enfermagem, terá como tema Autonomia e atuação do enfermeiro obstétrico: emergências obstétricas, covid-19 e saúde da mulher e também acontecerá na quinta-feira, às 18h, com Rodrigo Rocha de Souza, enfermeiro obstétrico, coordenador técnico e professor da pós-graduação em Enfermagem Obstétrica da UVA.

Os profissionais da área ganharam visibilidade em função da pandemia da Covid-19 e foram os que mais tiveram aumento de vagas segundo a empresa de recrutamento Catho: quatro dos 15 cargos com maior aumento no número de oportunidades de trabalho durante o período são do ramo da Enfermagem.

As inscrições para as aulas experimentais são limitadas e podem ser feitas pelo site www.uva.br.