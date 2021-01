Estado acerta permanência de voos para Costa Verde e Região dos Lagos Rogerio Santana / Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 15:56

Rio - O Governo do Estado acertou com a Azul Conecta, subsidiária da Azul Linhas Aéreas, nesta sexta-feira, a permanência dos voos comerciais regulares de verão com destino à Costa Verde, cuja interrupção estava prevista para o dia 31 de janeiro. A manutenção dos voos do aeroporto Santos Dumont para Angra dos Reis, Búzios e Paraty foi assegurada em reunião no Palácio Guanabara com a presença do presidente da empresa sub-regional, Flávio Costa, os secretários de Transportes, Delmo Pinho, e de Turismo, Gustavo Tutuca, além dos prefeitos de Angra dos Reis, Fernando Jordão, Paraty, Luciano Vidal, e Mangaratiba, Alan da Costa.



"Conseguimos chegar a um bom termo para que os voos continuem durante o ano inteiro. Isso será muito importante para as duas regiões. É um incentivo importante para o turismo. Esta é, certamente, mais uma grande vitória para o nosso estado", afirmou o governador em exercício, Claudio Castro.



Além da manutenção dos voos, a Azul Conecta vai aderir ao decreto estadual que concede redução da alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação (QAV). A adesão permitirá ainda a ampliação do número de operações da subsidiária. "O decreto prevê uma redução gradual dependendo da atividade da companhia aérea. Vamos analisar o incremento que podemos oferecer, além de estudar o plano de manutenção dos voos, mesmo na baixa temporada", ressaltou o diretor de relações institucionais da Azul Linhas Aérea, Marcelo Bento Ribeiro.



Segundo o secretário de Transportes, Delmo Pinho, o encontro foi positivo já que por conta da pandemia a aviação civil passa por um momento bastante crítico. "O governador Claudio Castro e os prefeitos fizeram um trabalho positivo não só para manter os voos, mas também ir gradativamente ampliando o número de frequências. O fato de conseguirmos manter e, futuramente, aumentar o número de frequências para o interior é bastante significativo no cenário atual", disse.



Para o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, a disponibilidade de voos é fundamental para fomentar o turismo. "Foi um ganho enorme. No cenário de pandemia em que vivemos a facilidade e diversidade no acesso às regiões é importante", frisou.



Os voos comerciais regulares Verão Conecta, com saída do Aeroporto Santos Dumont e destino Angra dos Reis, Búzios e Paraty, funcionariam inicialmente apenas no período entre 14 de dezembro e 31 de janeiro. A Azul Conecta atende ainda as cidades de Campos dos Goytacazes, Cabo Frio e Macaé regularmente.



"Saímos da reunião confiantes. Os voos serão mantidos. Isso será muito bom para a nossa região", frisou o prefeito de Angra, Fernando Jordão.