Publicado 22/01/2021

Rio - O Detran.RJ ofereceu à Secretaria de Estado de Saúde 48 postos do órgão para a campanha de vacinação contra a covid-19. São unidades em todas as regiões do estado, em áreas de grande circulação de pessoas.



Em ofício encaminhado à pasta, o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, explicou que, com a oferta, o departamento tem o intuito de contribuir, com os melhores esforços, para a efetivação da política sanitária adotada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, viabilizando sua capilarização, com atendimento de toda a população fluminense.



Ficará a cargo da Secretaria de Saúde estabelecer a estratégia de utilização desses postos.



Lista de unidades disponibilizadas para a campanha de vacinação:



BARRA (AeroTown Power Center) - Av. Ayrton Senna, 2.541



FRANCISCO BICALHO - R. Idalina, 35



URSD/ILHA - Estrada Praia de Tubiacanga, S/N



PARADA DE LUCAS - Av. Brasil, 13.350



CEASA - Av. Brasil, 19.001- Irajá



CAMPO GRANDE - Estr. do Mendanha, 1672



NOVA IGUAÇU - Estr. Adrianópolis, s/n Bairro Botafogo



SÃO GONÇALO - R. Oliveira Botelho, 167 - Neves



NITERÓI - R. Desemb. Lima Castro, 276 - Cubango / Fonseca



REDUC - Rod. Washington Luiz, Km 10,5 - Saída 114



SANTA CRUZ - Av. Átila Temporal, s/n



ITABORAÍ - Av. 22 de Maio - Venda das Pedras Antigo term. da CODERT



VILA ISABEL - R. Torres Homem, 697



MACHADO DE ASSIS - R. do Catete, 325



COCOTÁ ( ILHA ) - Pç. Poeta Manoel Bandeira, s/n - Pr. De Olaria



HADDOCK LOBO - R. João Paulo, s/n



MAGÉ - Av. Simão da Motta, 329 - Centro



BELFORD ROXO - Av. Jorge Julio Costa dos Santos, 200



SÃO JOÃO DE MERITI - Rua Maria Soares Sendas Lt 02



NILÓPOLIS - Rua Pç. Wallace Paes Leme, 1.508



QUEIMADOS - Rua Maria Clara, 116 - Vila Camarim



MESQUITA - Rua Juliana, 478 - Santo Elias



PARAÍBA DO SUL - Rov. Lúcio Meira, Km 171 - BR 393



VALENÇA - Av. Geraldo de Lima Bastos, 999



CACHOEIRAS DE MACACU - R. Moacyr Braga Landi, s/n



PATY DO ALFERES - Pç. Prof. Cornélio José Neto, s/n



TERESÓPOLIS - R. Avelino Machado Bastos, 250



CORDEIRO - Pq. De Exposições Raul Veiga



PARACAMBI - Estr. RJ 127, 10.604



CAMPOS I - R. XV de Novembro, 70-80



CAMPOS II - Av. Nilo Peçanha, 614 - Ref.Shopping Strada



VOLTA REDONDA - Av. Francisco Cristiano Torres, 1135



BARRA MANSA - Av. Homero Leite, 440 - Saudade



ITAPERUNA - R. Gregório Lopes, 226 - Niterói Ref. Em frente ao Mercado Teixeirão



VASSOURAS - Rod. Lúcio Meira, Km 223



SÃO PEDRO D´ALDEIA - R. Gustavo Adolfo Menezes, 5



ANGRA DOS REIS - Rua Poeta Brasil dos Reis, s/n Praia do Anil



BOM JESUS DO ITABAPOANA - R. Aristides Figueiredo, 8 - Centro



BÚZIOS - Est. Cabo Frio/Búzios nº60



MACUCO - Pq.exposição Edgard R.Luthebarck



PETRÓPOLIS - Rua Conde Afonso Celso, nº66 Alto da Serra



BARRA DO PIRAÍ - Rua São Joâo Batista, 452 Bairro oficina velha



MACAÉ - Rua Vitória Régia, 283 Bairro Aroeira



RESENDE - Rua Macedo Miranda, Lt 63/64 Jardim Jalisco



NOVA FRIBURGO - Av. José Roberto da Silveira, 74 Bairro Duas Pedras - Novo Friburgo



CASIMIRO DE ABREU - RODOVIA BR 101, KM 207, GALPÃO C/ LOTEAMENTO PEDRO RATTES BASTOS



ARARUAMA II - Av. Getúlio Vargas - Parque Hotel



MIGUEL PEREIRA - Av. Trapia, 29 - Pq Guararapes



