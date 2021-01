Rapper BigNato é acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2021 13:17 | Atualizado 23/01/2021 16:07

Rio - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta sexta-feira, Diego da Silva Simões Filho, de 24 anos, um rapper de classe média alta conhecido como BigNato, e a companheira Leidiane Vernes de Andrade Ferreira, de 19 anos. Eles são acusados de atuar como traficantes de drogas em shows no Rio e em outros estados como São Paulo. Os dois foram levados para a 13º DP, em Ipanema, Zona Sul do Rio.

De acordo com o chefe de investigação da 13ª DP, delegado Luis Filho, eles foram encontrados na casa da avó do rapper, na Tijuca, Zona Norte do Rio, onde havia grande quantidade de drogas, como maconha, LSD e ecstasy, além de rádio transmissores, material para embrulho de drogas, dinheiro em espécie, simulacro de armas, joias e máquinas de cartão de crédito. BigNato e Leidiane vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com a polícia, o rapper comprava drogas e frequentava as comunidades do Jacaré, Salgueiro e Nova Holanda, que são ligadas ao Comando Vermelho.

Segundo as investigações, o rapper promovia a venda de drogas também nas redes sociais e não fazia questão de esconder os atos ilícitos, pois além da agenda de shows, ele postava fotos usando maconha, segurando um fuzil, o qual não se sabe se é verdadeiro ou réplica, e ostentando joias. De classe média alta, BigNato saiu de casa e foi morar nas ruas, onde, segundo os investigadores, se associou ao crime. Na música, canta suas vivências, fala sobre ostentação e apologia ao universo das drogas, como apontam as investigações.

A prisão do rapper está relacionada a do alemão Andreas Michael Leyendecker, de 60 anos, acusado de chefiar o grupo responsável pela venda de drogas sintéticas na Zona Sul da cidade. Segundo o inquérito, os dois estão relacionados a um esquema internacional de tráfico. Outros nomes também estão sob investigação da polícia.

Em nota, a Kael-El Produções, que é responsável pela carreira artística do rapper, informou que "não possui nenhum envolvimento com a vida pessoal do artista", nem relação com qualquer atividade ilícita praticada já que conduz somente a carreira musical dele.