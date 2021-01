Portal dos Procurados busca informações que possam levar à prisão dos criminosos que participaram da morte do policial reformado Divulgação Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 08:55

Rio - Um policial reformado foi assassinado no bairro Porto Novo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde deste sábado.

Demerval Barboza Filho foi baleado por bandidos na porta de sua casa. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para a Rua Carlinda Dutra e, ao chegar no local, por volta de 16h10, a vítima já estava morta. Ainda segundo a PM, ele foi executado por dois criminosos em uma motocicleta, que fugiram do local após o crime.

Com a morte de Demerval, chega a cinco o número de agentes de segurança mortos em 2021, sendo três da Polícia Militar, um da Polícia Civil e um da Marinha.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) e o Portal dos Procurados oferece uma recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à prisão dos envolvidos envolvidos na morte dele.

O Disque Denúncia recebe informações sobre morte de agentes de segurança, com anonimato garantido, nos seguintes canais de atendimento:



WhatsApp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099



Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/



Telefone do Disque-Denúncia: (21) 2253-1177



APP “Disque Denúncia RJ “.



Twitter: https://twitter.com/PProcurados (mensagens).