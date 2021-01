As primeiras cariocas a serem vacinada contra a covid 19 no estado aos pés do Cristo Redentor Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Gustavo Ribeiro*

Publicado 24/01/2021 11:39 | Atualizado 24/01/2021 11:44

Rio - Após acusações recebidas na semana passada sobre profissionais de saúde que estariam passando a vez de integrantes do grupo prioritário para a vacinação com a CoronaVac , a Prefeitura do Rio descartou as primeiras denúncias. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse, neste domingo, que todas as denúncias apuradas até o momento pela pasta eram contra profissionais que faziam parte, de fato, dos grupos prioritários. A checagem das denúncias, no entanto, continua sendo realizada.

"Até o momento, todas as denúncias que foram apuradas sobre os profissionais de fato estavam nos grupos prioritários. Então os profissionais que atuam na Atenção Primária se vacinaram no dia 20 (de janeiro) e foram os responsáveis por vacinar todos os abrigos de idosos no dia 20. Todos que estavam envolvidos nessa campanha de vacinação estarão envolvidos ainda na campanha de vacinação para covid-19, por isso eles estão no grupo de maneira correta", afirmou o gestor durante ação de conscientização sobre regras sanitárias contra a pandemia no Parque Madureira, Zona Norte do Rio.

Ainda segundo o secretário, outras denúncias pontuais aconteceram em relação a alguns hospitais da rede municipal e hospitais privados e ainda estão sendo analisadas. "Essas denúncias ainda estão sendo apuradas, mas até o momento a gente não tem nenhum caso confirmado de pessoa que se vacinou fora do grupo", concluiu.

Na última sexta-feira, em coletiva de imprensa, a prefeitura confirmou que recebeu denúncias de pessoas vacinadas que supostamente não pertenciam aos grupos prioritários de vacinação com a CoronaVac. A pasta não informou quantos casos chegaram, mas confirmou que apura os episódios. A Polícia Civil, através da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), também instaurou inquérito para apurar denúncias de compra de vacinas e de "profissionais de saúde coagidos a vacinar pessoas fora do grupo de risco". O DIA procurou o delegado responsável pela delegacia, mas ainda não obteve retorno.

"Como na vida tem malandro para tudo, infelizmente, é importante que as pessoas fiquem atentas. Os critérios estão claros, mas se as pessoas verem alguma irregularidade, fiscalizem, denunciem. Nossa determinação é vacinar os profissionais de saúde. Infelizmente, a gente sabe que sempre tem algum delinquente", disse o prefeito Eduardo Paes na ocasião.

As denúncias foram recebidas através da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, que está recebendo casos de possíveis irregularidades. A maioria dos casos relatos é de profissionais da própria área da Saúde. O canal 1746 da Prefeitura também pode receber essas denúncias.

* Colaborou: Daniel Castelo Branco