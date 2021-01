Secretaria de Saúde dá início nesta segunda-feira à distribuição das doses da vacina Oxford/AstraZeneca AFP

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 07:27 | Atualizado 25/01/2021 09:22





De acordo com a pasta, uma grande operação logística aérea e terrestre foi montada para que todas as cidades recebam as novas doses com segurança e qualidade garantidas. A ação se iniciou por volta 6h30 e vai disponibilizar 176.220 doses aos 92 municípios do Estado. Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) começa, nesta segunda-feira (25), a distribuição das doses da vacina Oxford/AstraZeneca, que o Ministério da Saúde disponibilizou para o Estado do Rio . O imunizante sairá da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, na Região Metropolitana para os 92 municípios do estado.De acordo com a pasta, uma grande operação logística aérea e terrestre foi montada para que todas as cidades recebam as novas doses com segurança e qualidade garantidas. A ação se iniciou por volta 6h30 e vai disponibilizar 176.220 doses aos 92 municípios do Estado.

Cerca de 4,8% das 185 mil doses destinadas ao estado ficarão sob a guarda da Secretaria de Estado de Saúde, como reserva estratégica, guardadas na Coordenadoria Geral de Armazenagem (CGA). A SES-RJ disse que fez essa opção de manter uma reserva estratégica mínima para atender aos municípios em casos de eventuais perdas de doses durante a aplicação e realizar as devidas correções tão logo os municípios enviem informações.



A operação conta com cinco aeronaves (uma da Secretaria de Polícia Civil, duas do Corpo de Bombeiros e duas do governo do Estado), que vai realizar o transporte aéreo para 88 cidades das regiões Norte, Noroeste, Serrana, Baixada Litorânea, Médio Paraíba, Costa Verde, Centro Sul e Metropolitana I. Já as vacinas destinadas aos municípios do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá são levadas por caminhões, que começaram a ser carregados a partir das 7h.

Publicidade

Grupos prioritários na vacinação da covid-19:

O Rio segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. As vacinas serão destinadas ao público prioritário, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde nos informes técnicos recebidos pela SES.

Publicidade

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES recebeu um informe técnico neste domingo (24) e encaminhou as recomendações para aplicação da vacina aos municípios, por meio de uma nota informativa. Segundo a nota, os grupos prioritários permanecem os mesmos e incluem:

- Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas;

Publicidade

- Pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas;

- Povos indígenas em terras indígenas;

Publicidade

- Trabalhadores de Saúde:

- profissionais de saúde envolvidos na vacinação dos grupos elencados;

Publicidade

- trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência);

- Trabalhadores dos serviços de saúde envolvidos diretamente no atendimento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

Publicidade