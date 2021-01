Ação de distribuição de vacinas sai de Niterói para municípios do estado Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 10:46

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) começou, nesta segunda-feira (25), a distribuição das doses da vacina Oxford/AstraZeneca, que o Ministério da Saúde disponibilizou para o Estado do Rio . O imunizante sai da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, na Região Metropolitana para os 92 municípios do estado.

Confira a quantidade de doses de Astrazeneca por município:

1 Angra dos Reis 1.810

2 Aperibé 130

3 Araruama 1.380

4 Areal 160

5 Armação dos Búzios 320

6 Arraial do Cabo 320

7 Barra do Piraí 1.000

8 Barra Mansa 1.860

9 Belford Roxo 3.950

10 Bom Jardim 270

11 Bom Jesus do Itabapoana 450

12 Cabo Frio 2.100

13 Cachoeiras de Macacu 570

14 Cambuci 180

15 Campos dos Goytacazes 4.640

16 Cantagalo 230

17 Carapebus 170

18 Cardoso Moreira 140

19 Carmo 220 22

20 Casimiro de Abreu 390

21 Comendador Levy Gasparian 90

22 Conceição de Macabu 250

23 Cordeiro 250

24 Duas Barras 130

25 Duque de Caxias 7.090

26 Engenheiro Paulo de Frontin 160

27 Guapimirim 520

28 Iguaba Grande 320

29 Itaboraí 2.080

30 Itaguaí 1.010

31 Italva 180

32 Itaocara 310

33 Itaperuna 1.040

34 Itatiaia 300

35 Japeri 1.010

36 Laje do Muriaé 80

37 Macaé 1.810

38 Macuco 70

39 Magé 2.290

40 Mangaratiba 450

41 Maricá 1.540

42 Mendes 220

43 Mesquita 1.510

44 Miguel Pereira 310

45 Miracema 290

46 Natividade 200

47 Nilópolis 1.860

48 Niterói 7.070

49 Nova Friburgo 2.120

50 Nova Iguaçu 6.360

51 Paracambi 530

52 Paraíba do Sul 500

53 Paraty 410

54 Paty do Alferes 270

55 Petrópolis 3.280

56 Pinheiral 270

57 Piraí 290

58 Porciúncula 210

59 Porto Real 180

60 Quatis 130

61 Queimados 1.150

62 Quissamã 270

63 Resende 1.430

64 Rio Bonito 630

65 Rio Claro 200

66 Rio das Flores 110

67 Rio das Ostras 1.010

68 Rio de Janeiro 76.530

69 Santa Maria Madalena 120

70 Santo Antônio de Pádua 470

71 São Fidélis 420

72 São Francisco de Itabapoana 410

73 São Gonçalo 10.210

74 São João da Barra 400

75 São João de Meriti 4.570

76 São José de Ubá 90

77 São José do Vale do Rio Preto 210

78 São Pedro da Aldeia 1.070

79 São Sebastião do Alto 120

80 Sapucaia 190

81 Saquarema 880

82 Seropédica 790

83 Silva Jardim 220

84 Sumidouro 140

85 Tanguá 330

86 Teresópolis 1.820

87 Trajano de Moraes 130

88 Três Rios 900

89 Valença 910

90 Varre-Sai 90

91 Vassouras 430

92 Volta Redonda 2.690

De acordo com a SES, uma grande operação logística aérea e terrestre foi montada para que todas as cidades recebam as novas doses com segurança e qualidade garantidas. A ação se iniciou por volta 6h30 e vai disponibilizar 176.220 doses aos 92 municípios do Estado.

A operação conta com cinco aeronaves (uma da Secretaria de Polícia Civil, duas do Corpo de Bombeiros e duas do governo do Estado), que vai realizar o transporte aéreo para 88 cidades das regiões Norte, Noroeste, Serrana, Baixada Litorânea, Médio Paraíba, Costa Verde, Centro Sul e Metropolitana I. Já as vacinas destinadas aos municípios do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá são levadas por caminhões, que começaram a ser carregados a partir das 7h.

Grupos prioritários na vacinação da covid-19:

O Rio segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. As vacinas serão destinadas ao público prioritário, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde nos informes técnicos recebidos pela SES.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES recebeu um informe técnico neste domingo (24) e encaminhou as recomendações para aplicação da vacina aos municípios, por meio de uma nota informativa. Segundo a nota, os grupos prioritários permanecem os mesmos e incluem:

- Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas;

- Pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas;

- Povos indígenas em terras indígenas;

- Trabalhadores de Saúde:

- profissionais de saúde envolvidos na vacinação dos grupos elencados;

- trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência);

- Trabalhadores dos serviços de saúde envolvidos diretamente no atendimento de casos suspeitos e confirmados de covid-19.