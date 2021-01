BRT reabre estação Nova Barra após reformas Divulgação / BRT

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 09:23

Rio - O BRT reabriu, nesta segunda-feira, a estação Nova Barra, no corredor Transoeste após reformas. A estação estava fechada desde março do ano passado como medida de combate ao coronavírus. De acordo com a concessionária, a reforma incluiu uma nova pintura, iluminação interna com luminárias de LED e externa, com refletores, bilheteria, vidros novos e nova programação visual.

fotogaleria

Publicidade

A concessionária informou que com a abertura da estação, já são 35 estações reformadas ou recuperadas nos últimos 13 meses. A reabertura integra o conjunto de ações em parceria com a nova gestão da Secretaria Municipal de Transportes. Na próxima semana, está prevista a reabertura da estação Praça do Bandolim, no corredor Transcarioca.



Seguindo o planejamento do BRT, a estação Américas Park ficará fora de operação nesta terça e quarta (26 e 27), para receber nova pintura e melhorias na iluminação interna e externa. Na quinta e na sexta (28 e 29), será fechada a estação Santa Mônica Jardins, que passará pelos mesmos reparos.



Confira as estações reformadas:



- Terminal Campo Grande

- Santa Eugênia

- Novo Leblon

- Paulo Malta Rezende

- Bosque Marapendi (Parador e Expresso)

- Afrânio Costa

- Riviera

- Ricardo Marinho

- Vaz Lobo

- Parque das Rosas

- Campinho

- BarraShopping (Parador)

- Mercadão

- Via Parque

- Bosque da Barra

- Lourenço Jorge

- Aeroporto Jacarepaguá

- Vila Kosmos

- Curicica

- Interlagos

- Pinto Teles

- Tanque (módulo Expresso)

- André Rocha

- General Olímpio

- Aracy Cabral

- Nova Barra



Estações recuperadas:



- Rede Sarah

- Santa Luzia

- Vila Queiroz

- Otaviano



Estações com melhorias na iluminação:



- Centro Metropolitano

- Rio 2

- Penha 1

- Penha 2

- Parque Olímpico