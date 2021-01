Por O Dia

Publicado 25/01/2021 15:17 | Atualizado 25/01/2021 16:06

Rio - A Fiocruz está negociando mais doses de vacinas prontas como forma de contornar o atraso da chegada dos insumos para a produção da vacina da Oxford no Brasil. Inicialmente, a instituição chegou a falar em 10 milhões de doses, mas, depois, decidiu não mais apresentar uma estimativa. As negociações, segundo a fundação, ainda estão em andamento, por isso há uma data definida para uma resposta.As 10 milhões de novas doses se juntarão aos dois milhões que chegaram da Índia na sexta-feira passada, dia 22.Em nota, a Fiocruz informou que "a negociação segue em andamento e ainda não há um quantitativo acertado. O processo conta com o apoio do governo da Índia e da AstraZeneca, que vem colaborando em todo o esforço de antecipação das vacinas frente às dificuldades alfandegárias para exportação do IFA na China".Apesar de a previsão mais recente apontar que a chegada dos insumos à Fiocruz aconteça a partir de 8 de fevereiro, ainda não há confirmação, já que a licença para exportação, a ser concedida pelas autoridades chinesas, segue pendente.Caso a data seja cumprida, a fundação só poderá liberar as vacinas cerca de três semanas depois, já que existe a necessidade de se fazerem testes.Segundo a Fiocruz, no acordo com a AstraZeneca, está previsto o envio de 14 lotes de 7,5 milhões de doses, com intervalo de duas semanas entre cada remessa. Para janeiro, portanto, a previsão era de receber dois lotes, totalizando insumo para a produção de 15 milhões de doses de vacinas.O primeiro lote, para a produção de 7,5 milhões de doses, está pronto para embarque, no local de fabricação, apenas aguardando a emissão da licença de exportação e a conclusão dos procedimentos alfandegários.O Instituto Butantan também aguarda a chegada de novos insumos para a produção da vacina pela Sinovac, o que depende de aval do governo chinês. Apesar disso, o instituto destacou que está em dia, neste momento, com o cronograma firmado em contrato com o Ministério da Saúde."De um total de 8,7 milhões de doses a serem enviadas à pasta federal até 31 de janeiro, 6,9 milhões já foram entregues", esclareceu por meio de uma nota.O Butantan afirmou que as demais doses de um total de 4,1 milhões serão liberadas tão logo passem por inspeção de controle de qualidade do instituto.Na última sexta-feira (22) o instituto entregou ao Programa Nacional de Imunizações 900 mil doses da vacina a partir de matéria-prima importada.As doses da vacina de Oxford/AstraZeneca que já estão no Brasil começaram a ser distribuídas aos municípios para que entrem no programa de imunização contra a covid-19. No Rio, o imunizante sairá da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, na Região Metropolitana para os 92 municípios do estado. Serão disponibilizados 176.220 doses e outras 4,8% (de um total de 185 mil) ficarão sob a guarda da Secretaria de Estado de Saúde, como reserva estratégica.