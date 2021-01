Estação Santa Cruz, do BRT Transoeste Reginaldo Pimenta / Arquivo

Rio - Usuários do BRT Transoeste enfrentam uma longa fila na estação Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (26). Passageiros reclamam que desde o horário do início da operação dos articulados houve atraso nas partidas dos ônibus.

Por conta da demora, os passageiros se aglomeravam em duas enormes filas que davam volta na praça que fica ao lado da estação.

Manter o distanciamento social é uma das principais recomendações das autoridades de saúde para evitar a contaminação do novo coronavírus.

O consórcio BRT Rio disse que está trabalhando com toda capacidade operacional na manha desta terça-feira. Em nota, o BRT explica que "apesar da grave situação financeira decorrente de dois anos sem reajuste da tarifa, do alto índice de calotes e da perda de receita de R$ 185 milhões, entre março e dezembro de 2020, em função da pandemia, o BRT Rio continua trabalhando duramente para manter a qualidade dos serviços e reformar as estações. Ao todo, já foram 35 estações reformadas ou recuperadas nos últimos 13 meses".

A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) foi procurada, mas ainda não respondeu.