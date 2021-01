Aulas da rede estadual terão horário alternativo Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 10:22 | Atualizado 26/01/2021 17:19

Rio - O secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, anunciou, nesta terça-feira, que as aulas presenciais funcionarão em um turno único para evitar a aglomeração de professores e alunos no transporte público durante o ano letivo de 2021.

De acordo com o secretário, a previsão é que as aulas da rede estadual de ensino voltem a partir do dia 8 de fevereiro de maneira híbrida, com parte on-line e presencial. O horário das aulas presenciais seria de 10h às 15h.

Publicidade

"O mês de fevereiro é um mês de acolhimento e avaliação diagnóstica dos alunos de forma individual, de horário marcado, para definir o distanciamento adequado”, disse Comte.

Ainda segundo o secretário, as aulas presenciais estão previstas para começar no mês de março e serão destinadas aos alunos que vivem em situação vulnerável e não têm acesso à internet.

Publicidade

De acordo com Comte, as escolas funcionarão sob um sistema de bandeiras com sinalização da verde, com aulas completamente liberadas até a roxa, com aulas apenas on-line.



Município apresenta planejamento nesta quarta-feira

Publicidade

O protocolo sanitário para as escolas, espaços de desenvolvimento infantil (EDIs) e creches, com as medidas a serem implementadas para proteção à vida dos estudantes e profissionais de Educação, foi debatido, nesta segunda-feira (25), no Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19.



O planejamento será validado com o prefeito Eduardo Paes e apresentado, na manhã desta quarta-feira, no Palácio da Cidade.

Professores da rede estadual fazem assembleia na sexta-feira

Publicidade

A reunião será realizada de forma virtual, às 14h, e está sendo convocada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ), com prévia inscrição dos interessados.

Publicidade

Os professores da rede estadual de ensino podem vir a entrar nos primeiros grupos prioritários da campanha de vacinação contra a covid-19. O tema foi tratado na última quinta-feira por integrantes do Sepe com o secretário da pasta, Comte Bittencourt.