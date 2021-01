Por O Dia

Publicado 26/01/2021 18:46

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 505.596 casos confirmados e 29.043 mortes. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 4.160 casos confirmados e 187 óbitos. Entre os casos confirmados, 468.243 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 em todo Estado do Rio é de 58.2%, enquanto nos leitos de enfermaria é de 43.8%.

Vacinação no estado

Nesta segunda-feira, a SES informou que 86 municípios registraram 100.162 pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Estado do Rio. De acordo com a pasta, seis municípios ainda não informaram ao governo estadual a relação de imunizados.