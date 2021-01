Emocionados, o cirurgião geral Ronaldo Vianna e a enfermeira Andrea Silva Coutinho foram os primeiros profissionais do Hospital Estadual Alberto Torres a serem vacinados contra o coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 09:25 | Atualizado 26/01/2021 10:58

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou, nesta segunda-feira, que 86 municípios registraram 100.162 pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Estado do Rio. De acordo com a pasta, seis municípios ainda não informaram ao governo estadual a relação de imunizados.

A SES distribuiu aos 92 municípios as 185 mil doses recebidas da Oxford/AstraZeneca, vindas da Índia. A capital é a que mais terá imunizantes: 76.530. Cerca de 4,8% das 185 mil doses ficarão sob a guarda da Secretaria de Estado de Saúde, como reserva estratégica, guardadas na Coordenadoria Geral de Armazenagem (CGA).

Publicidade

Com as doses da Oxford em mãos, a Prefeitura do Rio começa a nova fase de vacinação nesta quarta, a partir das 12h. Até o dia 3 de fevereiro, profissionais de saúde com 60 anos ou mais que atuam na cidade nas redes pública e privada deverão procurar uma das 236 clínicas da família e centros municipais de saúde para tomar a vacina. Nesse período, também será finalizada a imunização dos funcionários de urgência e emergência das unidades hospitalares envolvidos no atendimento à covid-19 e dos que realizam exames da doença.

'Fura-fila': Polícia deve intimar responsáveis pelo setor de vacinação das unidades de saúde

Publicidade

A Polícia Civil do Rio deve intimar esta semana os responsáveis pelo setor de vacinação das unidades de saúde citadas em denúncias de 'fura-filas' . A Delegacia de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR), que investiga as irregularidades, se reuniu com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren/RJ). O objetivo foi colher documentos sobre os supostos casos de pessoas imunizadas fora dos grupos prioritários. Entre as informações, a Polícia quer ter acesso às listas de controle de vacinados.

Em paralelo, o Ministério Público do Rio (MPRJ) afirmou que vai abrir uma investigação para cada denúncia que receber de fura-fila. Diversos relatos já chegaram ao órgão e aguardam apuração. Na semana passada, promotores fiscalizaram centros municipais de saúde na Região Metropolitana, mas não houve flagrante de irregularidades. Promotores visitaram as unidades João Barros Barreto (Copacabana) e Marcolino Candau (Cidade Nova), no Rio; em Nova Iguaçu, o Hospital Geral de Nova Iguaçu e o Centro Médico Vasco Barcellos; em Niterói, a Policlínica Regional do Largo da Batalha, a Policlínica Regional de Itaipu e a Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca.