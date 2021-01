Prefeito e Secretário de Educação, apresentam o plano da Prefeitura de volta às aulas. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 27/01/2021 12:35





"Isso estará condicionado às vacinas que chegarem", pontuou o secretário de Saúde, Daniel Soranz. Além de professores, outros profissionais de educação também serão imunizados, como merendeiras e inspetores. Rio - A Secretaria Municipal de Educação afirmou que os professores da rede terão prioridade na vacinação, a partir de fevereiro. Eles devem ser vacinados logo após os idosos e as pessoas com comorbidades. O anúncio foi feito em coletiva na tarde desta quarta-feira, no Palácio da Cidade . A prefeitura anunciou o retorno das aulas remotas para o dia 8 de fevereiro, e das aulas presenciais para o dia 24."Isso estará condicionado às vacinas que chegarem", pontuou o secretário de Saúde, Daniel Soranz. Além de professores, outros profissionais de educação também serão imunizados, como merendeiras e inspetores.

Os profissionais de educação que forem idosos ou tiverem comorbidades não precisarão esperar a etapa dos professores, já que os seus respectivos grupos serão imunizados antes.



"É importante entender que professores do grupo de risco serão vacinados com o resto da população da faixa etária", reforçou Alberto Chebabo, do Comitê Científico da Prefeitura. Os profissionais de educação que forem idosos ou tiverem comorbidades não precisarão esperar a etapa dos professores, já que os seus respectivos grupos serão imunizados antes."É importante entender que professores do grupo de risco serão vacinados com o resto da população da faixa etária", reforçou Alberto Chebabo, do Comitê Científico da Prefeitura.

Aulas remotas da rede municipal voltam no dia 8 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação confirmou a volta às aulas da rede no dia 8 de fevereiro. Nesta etapa, as aulas retornam apenas de forma remota e sem aulas em tempo real. Os professores só devem ministrar aulas aos alunos duas semanas depois. O secretário Renan Ferreirinha detalhou, em coletiva na manhã desta quarta-feira, no Palácio da Cidade, como funcionará o ensino remoto.

A partir do dia 8 de fevereiro, os alunos da rede municipal terão acesso às tarefas e materiais didáticos a partir do aplicativo RioEduca. A MultiRio, canal da prefeitura que disponibiliza conteúdos na televisão aberta, também faz parte do programa.

"Iremos disponibilizar materiais didáticos físicos e digitais integrados na mesma plataforma. O material digital será utilizado via aplicativo único, o RioEduca. Tudo o que terá de material estará nesse aplicativo. São duas frentes: o RioEduca em casa, e o RioEduca na tevê, através da MultiRio", explicou o secretário.