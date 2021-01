Rio de Janeiro

Justiça determina retomada da cobrança do pedágio da Linha Amarela

De acordo com o desembargador André Ribeiro, "apesar de autorizada a encampação, o município do Rio de Janeiro não adotou qualquer providência administrativa para a retomada do serviço"

