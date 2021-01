Caminhão roubado é saqueado na comunidade Furquim Mendes, em Vigário Geral Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 07:37 | Atualizado 28/01/2021 13:30

Rio - Um caminhão roubado de alimentos foi saqueado, na manhã desta quinta-feira, por homens armados na comunidade Furquim Mendes, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio.

Imagens áreas feitas pelo Bom Dia Rio, da TV Globo, mostraram os homens armados espalhando a carga em um determinado ponto da comunidade. Logo em seguida, a carga foi colocada em outros carros e em um caminhão de pequeno porte.

Após os homens armados saírem do local, moradores do local também foram ao local.

A Polícia Militar chegou ao local, por volta das 7h05, com um blindado. Os policiais tiveram dificuldade de acessar a comunidade por conta das barricadas. Houve uma troca de tiros.

Procurada pelo DIA, a PM informou que agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas por conta do "descarregamento de possível carga roubada" na comunidade. Ainda segundo a corporação, os policiais encontraram um caminhão e parte da carga no local. Até o momento, ninguém foi preso.



Em entrevista ao Bom Dia Rio, o porta-voz da PM, major Ivan Blaz, relatou a dinâmica dos criminosos, que abordam os caminhões de manhã e fogem para as comunidades próximas a vias expressas. "O que costumeiramente acontece: comunidades próximas a eixos viários ou a vias expressas já lidam com essa modalidade criminosa, de bandidos abordando caminhões logo no início da manhã, quando há um grande trânsito de cargas pela Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Muitas vezes, esses assaltos acontecem em centros de distribuição ou às margens das rodovias e então a carga é levada".



"Por isso, o posicionamento estratégico das viaturas é feito diariamente e cobrado pelos comandantes dos batalhões para que aconteça, para que possa impedir realmente, quase que em um jogo medieval, ocupando pontos, ocupando acessos, para impedir que essa carga entre nas comunidades", continuo ele.

Blaz ainda informou que a corporação tem realizados operações para a retirada das barricadas colocadas por criminosos em comunidades. "Ao longo da semana, temos visto operações que visam retirar barricadas de áreas criminosas que mostram realmente a intenção de expandir suas áreas de atuação por parte das quadrilhas. Essas áreas de atuação acabam chegando a regiões que não tinham aquele visual que estávamos acostumados a ver, típicos de favela".

A corporação informou, às 11h20, que não houve registro de prisões ou apreensões. Os policiais retiraram as barricadas.

