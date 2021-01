Vacinação contra a Covid - 19, na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido. Na foto, a senhora, Joana Angëlica Barbosa, a quinta a ser vacinada. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 28/01/2021 12:29 | Atualizado 28/01/2021 15:27

Rio - Como um presente de aniversário, comemorado no último dia 20, a cidade do Rio recebeu uma grande notícia no início da manhã desta quinta-feira (28). A secretaria municipal de Saúde anunciou que inicia na próxima segunda (1º) a vacinação dos idosos em geral. O calendário prevê uma idade por dia: no primeiro, serão as pessoas com 99 anos ou mais; na terça-feira, 98 anos; na quarta, 97 anos, e assim seguirá até o fim de fevereiro, quando serão imunizados os de 80 anos. Ao todo, a cidade tem 220.266 indivíduos nesse grupo. Serão oferecidas 236 clínicas da família e centros municipais de saúde como pontos de aplicação.

Vale frisar que o calendário é válido apenas para a capital. Cidades da Região Metropolitana e do interior terão seus próprios cronogramas.

Confira sua data a partir da idade: Calendário de vacinação dos idosos começa no dia primeiro de fevereiro REPRODUÇÃO TWITTER

O prosseguimento do cronograma vai depender de uma nova remessa de vacinas com chegada prevista para a próxima semana. O idoso deve levar um documento de identificação e a caderneta de vacinação, se tiver. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que a pessoa que não puder ir no seu dia marcado volte à unidade de saúde no sábado seguinte, até o meio-dia.

Segundo a pasta, "as vacinas ficam estocadas na Central de Medicamentos da SMS e progressivamente serão distribuídas às unidades de saúde. Todas as unidades recebem ambas as vacinas".

Quem já foi e quem está sendo imunizado?

Até agora, a capital do Rio já imunizou mais de 103 mil pessoas, de acordo com o 'Vacinômetro' da Prefeitura. A cidade é a que mais vacinou no país até agora. Os primeiros foram profissionais de saúde da linha de frente do combate ao vírus, idosos de abrigos e indígenas aldeados. Estes receberam a primeira dose da Coronavac na semana passada. Na última quarta-feira (27), a secretaria iniciou uma nova etapa, vacinando todos os trabalhadores da área da saúde que tenham 60 anos ou mais, incluindo biólogos, veterinários, educadores físicos, psicólogos e farmacêuticos. Esse grupo conta com 66 mil pessoas que devem ser imunizadas nas próximas duas semanas, junto com os idosos.

Vacinação contra o coronavírus para os profissionais do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. Na foto, técnica de enfermagem Izamara Barbosa Luciano Belford/Agencia O Dia

Vacinação na própria clínica para evitar descarte de doses

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, explicou as novas determinações da pasta para que se evite o descarte de doses. Na quarta-feira, O DIA denunciou que doses poderiam ser descartadas em clínicas da família da Zona Oeste, que tem baixo movimento . A recomendação é de que, ao fim do dia, as unidades de saúde usem frascos de dose única - caso da Coronavac. Caso haja sobra de doses, elas estão autorizadas a aplicarem em outras pessoas.

"A recomendação é que se utilize no final do dia sempre a vacina com frasco de uma dose. Evite abrir frascos de dez doses. Caso aconteça, os profissionais estão autorizados a aplicar vacinas a outras pessoas. Mas a recomendação é que eles evitem que isso aconteça. Se isso acontecer, precisa estar devidamente recomendado para que isso não seja motivo para pessoas furarem a fila", comentou Soranz.

O possível descarte acontece porque cada frasco da vacina de Oxford/AstraZeneca conta com dez doses. Após aberto, ele tem validade de seis horas. Se menos de dez pessoas forem se vacinar nessa janela de tempo, há o risco de sobrar dose sem uso.