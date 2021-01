Local foi totalmente destruído por criminoso Reprodução

Publicado 28/01/2021 22:04 | Atualizado 28/01/2021 22:06

Rio - Um terreiro foi queimado e depredado, nesta quinta-feira, no bairro Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo o babalawo Ivanir dos Santos, a Tenda Espírita Maria Conga e Caboclo Boiadeira foi invadida por um homem que diz ter recebido ordem de seu pastor para quebrar "todos os demônios que encontrasse pela frente".



De acordo com Maria Antônio dos Santos, dirigente do terreiro, ela e suas filhas estavam no local e conseguiram denunciar o criminoso, que ficou detido. No entanto, existe a possibilidade dele ser solto.



"A cada novo caso de intolerância religiosa percebemos a fragilidade do sistema de punição de pessoas que atentam contra os povos de matriz africana. O caso está sendo encaminhado para a DECRADI (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância)", desabafou Ivanir em suas redes sociais.



Procurada, a Polícia Civil ainda não retornou o contato.