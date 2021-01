Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 15:04 | Atualizado 30/01/2021 16:07

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira, um homem pelos crimes de porte de arma, resistência e associação criminosa. Ele foi capturado em um dos acessos do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, durante uma ação que reuniu delegacias especializadas e distritais da capital, da Baixada Fluminense e Região dos Lagos para prevenção e repressão ao roubo de cargas. O nome dele não foi divulgado.

Segundo as investigações, o suspeito faz parte de um grupo que tentou realizar um roubo em um dos acessos da rodovia BR-101. Policiais faziam patrulhamento no local no momento do crime e foram alertados pela população. Os criminosos utilizavam um revólver e uma motocicleta roubada.

De acordo com os agentes, o autor possui sete passagens pela polícia, sendo a maioria por roubo de carga, tráfico e porte de arma. Ele foi solto em 2019, integrava a quadrilha de roubo da comunidade do Salgueiro e costumava atuar na BR-101.