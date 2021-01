Bob foi encontrado por policias da 74º DP (Alcântara) Divulgação

Por Thalita Queiroz*

Publicado 29/01/2021 16:57 | Atualizado 29/01/2021 17:10

74º DP (Alcântara) na tarde desta sexta-feira (29). Bastante emocionada, a dona de Bob, Luana Muniz, 27 anos, disse não ter muitas informações de como ele foi achado. Rio - Fim do sofrimento para o cachorrinho Bob e sua família. Após nove dias de buscas, o animal que havia sido levado junto com o carro da família durante um assalto na BR-101 , na altura do Complexo do Salgueiro, foi encontrado por policiais dana tarde desta sexta-feira (29). Bastante emocionada, a dona de Bob, Luana Muniz, 27 anos, disse não ter muitas informações de como ele foi achado.

No entanto, sabe-se que policiais militares entraram na manhã desta sexta-feira na comunidade do Salgueiro para tentar resgatar três caminhoneiros que haviam sido sequestrados por criminosos da localidade. Informações iniciais, obtidas pela família do cachorro, apontavam que o carro roubado no dia 20 estava na região.

O DIA entrou em contato com a Polícia Civil para saber onde o animal foi encontrado. Até o momento não houve retorno.

Relembre o caso

O cachorrinho Bob, da raça Shihtzu com Lhasa Apso, de 5 anos, foi levado por criminosos junto com o carro da família na madrugada de quarta-feira (20), na BR-101, altura do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a dona de Bob, Luana Muniz, 27 anos, a família mora na Tijuca, Zona Norte do Rio, e estava a caminho da Região dos Lagos para aproveitar o feriado do padroeiro do Rio, São Sebastião.

No entanto, o que era para ser um dia de diversão em família se tornou uma viagem de terror. Luana conta que a família estava dividida em dois carros, um da família e outro alugado. "Eu, meu filho de um ano e nove meses, minha sogra e meu marido estávamos em um carro à frente. Meu sogro, três adolescentes e Bob estavam com o carro alugado, um veículo da marca T-Cross, branco. No trecho próximo ao Complexo do Salgueiro um carro, Honda Civic grafite, fechou a pista", lembra a jovem.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes