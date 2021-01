Cachorro Bob, da raça Shihtzu com Lhasa Apso, 5 anos, é levado por criminosos durante roubo de carro em São Gonçalo Arquivo pessoal

Por Thalita Queiroz*

Publicado 21/01/2021 17:05

Rio - O cachorrinho Bob, da raça Shihtzu com Lhasa Apso, de 5 anos, foi levado por criminosos junto com o carro da família na madrugada de quarta-feira (20), na BR-101, altura do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a dona de Bob, Luana Muniz, 27 anos, a família mora na Tijuca, Zona Norte do Rio, e estava a caminho da Região dos Lagos para aproveitar o feriado do padroeiro do Rio, São Sebastião.

No entanto, o que era para ser um dia de diversão em família se tornou uma viagem de terror. Luana conta que a família estava dividida em dois carros, um da família e outro alugado. "Eu, meu filho de um ano e nove meses, minha sogra e meu marido estávamos em um carro à frente. Meu sogro, três adolescentes e Bob estavam com o carro alugado, um veículo da marca T-Cross, branco. No trecho próximo ao Complexo do Salgueiro um carro, Honda Civic grafite, fechou a pista", lembra a jovem.

Quatro homens portando fuzis e pistolas tentaram parar o carro em que Luana estava, porém, o grupo acelerou e conseguiu fugir do cerco. O segundo carro, com Bob dentro, não conseguiu escapar dos criminosos. "Eles tiraram minha família à força e não deixaram tirar Bob do carro, acredito que na pressa eles pensaram que iam levar muito tempo até ele sair", diz a dona de Bob que está desesperada em busca de informações que a levem até o cachorro.

Luana e seu marido encontraram um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) logo à frente e acionaram os agentes, e em seguida registraram o caso na 19º DP (Tijuca). Por não conheceram a região, a família de Bob tenta chamar a atenção nas redes sociais, compartilhando a foto de Bob. Luana relatou também que conseguiu rastrear um dos celulares levados pelos criminosos e que a localização aponta que o veículo ainda está no Complexo do Salgueiro.

"Bob é um cachorro muito tranquilo, faz parte da família. Ele estava sem coleira no momento do roubo", descreve Luana que segue fazendo buscas de forma online.

Quem souber do paradeiro de Bob, pode entrar em contato com a Luana no telefone 21 99613-1615.



*Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez