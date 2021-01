Policiais da 19ª DP prenderam dupla de extorsionários Divulgação/PCERJ

27/01/2021

Rio - Policiais da 19ª DP (Tijuca) prenderam, nesta quarta-feira, dois homens que aplicaram um golpe em uma vítima que oferecia recompensa sobre o paradeiro do seu animal de estimação, roubado em um assalto. Os homens, identificados como Bruno Rodrigues Santana e Breno dos Santos Cositorto, se passaram por traficantes de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, para exigirem quantias em troca de informações do paradeiro do animal.

A vítima acreditou no conteúdo das conversas e chegou a realizar transferências bancárias parceladas. No entanto, apreensiva com os diálogos, ela foi à delegacia e, com base nos dados das mensagens, foi possível identificar os suspeitos, rastrear o paradeiro deles e capturá-los em flagrante. Ambos foram autuados pelo crime de extorsão.

Na delegacia, foi constatado que o telefone utilizado por um dos golpista foi roubado na área da 74ª DP (Alcântara). Breno Cositorto também foi autuado pelo crime de receptação.

Após o término dos procedimentos de Polícia Judiciária, os presos foram encaminhados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde permanecerão à disposição da Justiça.