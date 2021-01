PMs da UPP Borel apreendem drogas e armas e prendem cinco na Chácara do Céu Divulgação

Publicado 31/01/2021 08:35

Rio - PMs da UPP do Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio, prenderam na noite deste sábado (30) cinco suspeitos de tráfico de drogas na comunidade da Chácara do Céu. Um homem apontado como chefe do tráfico foi morto em confronto com os agentes.

Segundo a Polícia Militar, um equipe que patrulhava a comunidade foi atacada por criminosos armados, dando início ao confronto. Após o tiroteio, os agentes localizaram um suspeito baleado e o socorreram para o Hospital Federal do Andaraí.

O suspeito foi identificado como Ricardo Gonçalves dos Santos, conhecido pelo apelido de Ricardinho. De acordo com a polícia, ele era considerado como umas das lideranças da comunidade.

Ricardinho é investigado pelas mortes de seus comparsas Leandro da Costa Rocha, o Leandrinho, e Paulo Ferreira da Conceição, conhecido como Cachorrão, mortos no último dia 17 de janeiro. Contra ele havia mandados de prisão por tráfico, homicídio e violência.

A PM apreendeu uma pistola, um revólver, drogas e uma granada. A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).