Operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 12:18

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Choque e do Grupamento Aeromóvel (GAM), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizam, nesta segunda-feira, operação na Comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A ação tem o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região.

Segundo a Polícia Militar, até o momento, não há informação de prisão ou apreensão. A operação ainda está em andamento.

Moradores relataram forte tiroteio na região e dificuldade para sair de casa para trabalhar.