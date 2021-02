Agentes civis interceptaram a quadrilha no bairro Parque Cruz Alta, em São João de Meriti Gilvan de Souza/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 14:16 | Atualizado 01/02/2021 15:20

Rio - A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) desarticularam uma quadrilha de roubo de cargas, nesta segunda-feira (1°), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os agentes interceptaram e trocaram tiros com a quadrilha, no bairro Parque Cruz Alta, após informações e um trabalho de inteligência das duas delegacias. Na ação, dois suspeitos morreram. Segundo as investigações, o grupo era do Morro do Guarani, também em São João de Meriti.

Marcos Paulo Pedrosa Guimarães foi um dos criminosos mortos. O outro homem não foi identificado. Segundo informações de inteligência, eles eram responsáveis por roubos praticados em toda a Baixada Fluminense, em especial nas proximidades de Vilar dos Teles. Os bandidos foram socorridos para a UPA de Jardim Íris, mas morreram no local.

Ainda conforme os agentes, Marcos Paulo tinha passagens por roubo e receptação em Belford Roxo. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre .380 e um simulacro de pistola.



Os criminosos iriam responder pelos crimes de roubo tentado, resistência e associação criminosa.

