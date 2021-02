Idosa é vacinada em carro durante campanha promovida pela Uerj Carlos Magno

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 15:46

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) começou a vacinar os idosos a partir de 99 anos contra a covid-19, nesta segunda-feira. A imunização acontece no campus Maracanã no esquema drive-thru e vai ocorrer de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, de acordo com as determinações do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

A campanha segue as delimitações do calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, que prevê a vacinação de grupos de idosos por idade, contando uma por dia, ou seja, nesta terça-feira (02/02) aqueles com 98 anos serão vacinados, e assim o prosseguimento seguirá nos próximos dias.

Publicidade